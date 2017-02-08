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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Себастьян Бениш
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
1 февр. 1987 (34) года
Рост
191
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2008/2009
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
20:30
Шпортфройнде
2 : 0
Мюнхен 1860
58'
58'
58'
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Шпортфройнде
2
Мюнхен 1860
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала