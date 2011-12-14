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Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Штефан Весселс
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 февр. 1979 (42) года
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2009/2010
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
Фулхэм
2 : 2
Оденсе
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фулхэм
2
Оденсе
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
Оденсе
1 : 2
Висла
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Оденсе
1
Висла
2
был в запасе
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
Твенте
3 : 2
Оденсе
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Твенте
3
Оденсе
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
Оденсе
1 : 4
Твенте
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Оденсе
1
Твенте
4
был в запасе
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Оденсе
0 : 2
Фулхэм
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Оденсе
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Висла
1 : 3
Оденсе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Висла
1
Оденсе
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур