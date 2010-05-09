Джеованни (Джеованни Даиберсон Маурисио Гомес)
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 янв. 1980 (41) год
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Халл Сити
0 : 0
Ливерпуль
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
03.05.2010 03 мая 2010 пн 15:30
Уиган Атлетик
2 : 2
Халл Сити
03.05.2010 03 мая 2010 пн 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уиган Атлетик
2
Халл Сити
2
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
Халл Сити
0 : 1
Сандерленд
61'
61'
61'
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 21:45
Халл Сити
0 : 2
Астон Вилла
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
2
был в запасе
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Халл Сити
17.04.2010 17 апр. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Бирмингем Сити
0
Халл Сити
0
был в запасе
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
Халл Сити
1 : 4
Бернли
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1
Бернли
4
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
Сток Сити
2 : 0
Халл Сити
89'
89'
89'
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 17:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
2
Халл Сити
0
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 0
Фулхэм
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Халл Сити
2
Фулхэм
0
был в запасе
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
20.03.2010 20 марта 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
был в запасе
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Эвертон
5 : 1
Халл Сити
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
5
Халл Сити
1
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
02.02.2010 02 февр. 2010 вт 22:45
Халл Сити
1 : 1
Челси
02.02.2010 02 февр. 2010 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Халл Сити
1
Челси
1
был в запасе
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
30.01.2010 30 янв. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2
Вулверхэмптон
2
был в запасе
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Халл Сити
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
4
Халл Сити
0
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Халл Сити
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Халл Сити
0
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
29.12.2009 29 дек. 2009 вт 23:00
Болтон
2 : 2
Халл Сити
29.12.2009 29 дек. 2009 вт 23:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Болтон
2
Халл Сити
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 19:00
Халл Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
27.12.2009 27 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
Арсенал
3 : 0
Халл Сити
56'
56'
56'
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:30
56'
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Халл Сити
0 : 0
Блэкберн
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
0
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 0
Халл Сити
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Халл Сити
0
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Халл Сити
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
1
Халл Сити
1
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 14 тур