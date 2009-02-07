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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Бисан Лаурен
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
19 янв. 1977 (44) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
20:30
Портсмут
2 : 3
Ливерпуль
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Портсмут
2
Ливерпуль
3
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
16:30
Портсмут
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Портсмут
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе