Гэри Колдуэлл
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
12 апр. 1982 (38) лет
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2013 14 мая 2013 вт 21:45
Арсенал
4 : 1
Уиган Атлетик
14.05.2013 14 мая 2013 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
07.05.2013 07 мая 2013 вт 21:45
Уиган Атлетик
2 : 3
Суонси
07.05.2013 07 мая 2013 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2
Суонси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Уиган Атлетик
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
2
Уиган Атлетик
3
был в запасе
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Тоттенхэм
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Уиган Атлетик
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
Вест Хэм
2 : 0
Уиган Атлетик
45'
45'
45'
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Хэм
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Манчестер Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Манчестер Сити
1
Уиган Атлетик
0
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 18:10
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Уиган Атлетик
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 18:10
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Уиган Атлетик
1
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Норвич Сити
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Уиган Атлетик
1
Норвич Сити
0
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
17.03.2013 17 марта 2013 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:30
Уиган Атлетик
0 : 4
Ливерпуль
32'
32'
32'
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
Рединг
0 : 3
Уиган Атлетик
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Рединг
0
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
Челси
4 : 1
Уиган Атлетик
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
4
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Саутгемптон
25'
25'
25'
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
25'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Уиган Атлетик
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Сандерленд
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
2
Сандерленд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
Фулхэм
1 : 1
Уиган Атлетик
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
1
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Манчестер Юнайтед
61'
61'
61'
01.01.2013 01 янв. 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 3
Уиган Атлетик
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Эвертон
2 : 1
Уиган Атлетик
90'
90'
90'
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 15:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Арсенал
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0
Арсенал
1
был в запасе