Клаудиу Никулеску
№99
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Румыния
Дата рождения
23 июня 1976 (44) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
Панатинаикос
3 : 0
Динамо
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 21:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
3
Динамо
0
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
Динамо
2 : 1
Штурм
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Штурм
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Динамо
0 : 3
Галатасарай
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Галатасарай
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Галатасарай
4 : 1
Динамо
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
4
Динамо
1
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Динамо
0 : 1
Панатинаикос
88'
88'
88'
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
88'
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Панатинаикос
1
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Штурм
0 : 1
Динамо
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Штурм
0
Динамо
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур