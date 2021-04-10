Свен Ульрайх
№26
Вратарь
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 марта 1988 (33) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Бавария
-:-
Унион
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
-
Унион
-
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Хоффенхайм
4 : 1
Бавария
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
4
Бавария
1
был в запасе
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
8
Шальке-04
0
был в запасе