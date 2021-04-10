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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Свен Ульрайх
№26
Вратарь
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 марта 1988 (33) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
суперкубок уефа
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Бавария
-:-
Унион
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
-
Унион
-
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
Хоффенхайм
4 : 1
Бавария
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
4
Бавария
1
был в запасе
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
8
Шальке-04
0
был в запасе