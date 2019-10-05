Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Маркос Аоас Корреа
Мануэль Нойер
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Джером Боатенг
Юрий Жирков
Эрлинг Браут Холанд
Алекса Терзич
Хоакин Санчес Родригес
Косово
Япония
Ирландия
Германия
Фиорентина
Реал
Генк
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
Эрцгебирге
Шальке-04
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Диего Бенальо
№16
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
8 сент. 1983 (37) лет
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
4
Брест
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3
Ницца
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0
Монако
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3 : 4
Марсель
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3
Марсель
4
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2
Монако
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
2
Ним
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
был в запасе
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
33'
33'
33'
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
0
Лион
3
был в запасе