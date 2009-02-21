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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Каримов
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 дек. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2008/2009
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Герта
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 61'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
2
Герта
1
минуты: 1' - 61' / Германия. Бундеслига, 21 тур