Сергей Каримов
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 дек. 1986 (34) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Герта
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 61'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
2
Герта
1
минуты: 1' - 61' / Германия. Бундеслига, 21 тур