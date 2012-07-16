Иван Лапин
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 мая 1988 (32) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
был в запасе