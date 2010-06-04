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Евро-2020
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Олимпиада
Антон Власов
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 мая 1989 (31) год
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
Балтика
0 : 0
Волга
04.06.2010
04 июня 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
Сочи
1 : 1
Волга
86'
86'
86'
01.06.2010
01 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Сочи
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур