Антон Власов
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 мая 1989 (31) год
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
Балтика
0 : 0
Волга
04.06.2010 04 июня 2010 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Балтика
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 14 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
Сочи
1 : 1
Волга
86'
86'
86'
01.06.2010 01 июня 2010 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Сочи
1
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур