Владислав Никифоров
№10
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1989 (32) года
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 8:00
СКА-Хабаровск
-:-
Нижний Новгород
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
-
Нижний Новгород
-
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
43'
43'
43'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
минуты: 44' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 44' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
49'
49'
49'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
57'
57'
57'
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 3 тур