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Олимпиада
Владислав Никифоров
№10
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1989 (32) года
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
8:00
СКА-Хабаровск
-:-
Нижний Новгород
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
-
Нижний Новгород
-
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021
24 марта 2021
ср
12:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021
14 марта 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
43'
43'
43'
10.03.2021
10 марта 2021
ср
11:30
минуты: 1' - 65'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 65' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021
06 марта 2021
сб
12:00
минуты: 44' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 44' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
49'
49'
49'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
49'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
57'
57'
57'
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 3 тур