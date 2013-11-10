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Олимпиада
Артем Радьков
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
26 авг. 1985 (35) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:45
ЦСКА
4 : 1
Ахмат
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
ЦСКА
4
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
15:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Томь
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
12:30
Ахмат
1 : 1
Урал
50'
50'
50'
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ахмат
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
12:30
Спартак
0 : 0
Ахмат
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
12:30
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Спартак
0
Ахмат
0
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
15:00
Ахмат
2 : 0
ЦСКА
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ахмат
2
ЦСКА
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
18:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Ахмат
28'
28'
28'
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ахмат
0
Краснодар
1
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
19:15
Зенит
2 : 0
Ахмат
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Зенит
2
Ахмат
0
был в запасе