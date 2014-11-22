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Олимпиада
Андрей Васянович
№30
Защитник
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июня 1988 (32) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
15:00
Балтика
0 : 0
Волгарь
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0
Волгарь
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:30
Волга
0 : 0
Балтика
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:30
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волга
0
Балтика
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
Балтика
2 : 3
Анжи
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Балтика
2
Анжи
3
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Балтика
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
1 : 0
Балтика
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тосно
1
Балтика
0
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Химик
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Химик
0
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
Балтика
1 : 2
Луч
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1
Луч
2
был в запасе
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Балтика
0
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
18:00
Волгарь
1 : 1
Балтика
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
1
Балтика
1
был в запасе
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Балтика
2 : 1
Волга
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
2
Волга
1
был в запасе
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
Балтика
1 : 0
Сахалин
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1
Сахалин
0
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
Анжи
0 : 0
Балтика
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Анжи
0
Балтика
0
был в запасе