Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Мануэль Нойер
Криштиану Роналду
Джером Боатенг
Маркос Аоас Корреа
Килиан Мбаппе
Хоакин Санчес Родригес
Винисиус Жуниор
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Япония
Косово
Ирландия
Германия
Фиорентина
Реал
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Генк
Эрцгебирге
Шальке-04
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Исмаил Эдиев
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 февр. 1988 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
8:00
СКА-Хабаровск
-:-
Нижний Новгород
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
-
Нижний Новгород
-
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
72'
72'
72'
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
77'
77'
77'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Нижний Новгород
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
0 : 4
Нижний Новгород
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0
Нижний Новгород
4
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
был в запасе
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур