Ризавди Эдилов
№95
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 июня 1988 (32) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 15:15
Динамо
6 : 2
Ахмат
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
6
Ахмат
2
был в запасе
22.07.2011 22 июля 2011 пт 18:45
Ахмат
0 : 1
Рубин
22.07.2011 22 июля 2011 пт 18:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
0
Рубин
1
был в запасе