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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Ризавди Эдилов
№95
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 июня 1988 (32) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010
2009
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
Динамо
6 : 2
Ахмат
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
6
Ахмат
2
был в запасе
22.07.2011
22 июля 2011
пт
18:45
Ахмат
0 : 1
Рубин
22.07.2011
22 июля 2011
пт
18:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
0
Рубин
1
был в запасе