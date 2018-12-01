Заур Садаев
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 нояб. 1989 (31) год
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Енисей
1
Ахмат
1
был в запасе
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 18:00
Ахмат
0 : 2
ЦСКА
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
0
ЦСКА
2
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Ахмат
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
2
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:00
Зенит
1 : 0
Ахмат
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1
Ахмат
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 14:00
Ахмат
0 : 0
Анжи
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0
Анжи
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
Ахмат
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2
Ахмат
0
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Оренбург
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1
Оренбург
1
был в запасе
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
1 : 2
Ахмат
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1
Ахмат
2
был в запасе
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:30
Ахмат
2 : 1
Уфа
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
2
Уфа
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
28.07.2018 28 июля 2018 сб 21:30
Ростов
1 : 0
Ахмат
28.07.2018 28 июля 2018 сб 21:30
минуты: 1' - 28'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 28' / Россия. Премьер-лига, 1 тур