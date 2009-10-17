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Олимпиада
Степан Томас
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
6 марта 1976 (45) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Химки
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
2
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
25.07.2009
25 июля 2009
сб
17:45
Зенит
0 : 0
Рубин
25.07.2009
25 июля 2009
сб
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
0
Рубин
0
был в запасе
18.07.2009
18 июля 2009
сб
15:00
Рубин
1 : 2
ЦСКА
18.07.2009
18 июля 2009
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
1
ЦСКА
2
был в запасе
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1
Рубин
2
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
23.05.2009
23 мая 2009
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
2
Локомотив
0
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
11:00
Амкар
2 : 2
Рубин
16.05.2009
16 мая 2009
сб
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Амкар
2
Рубин
2
был в запасе
11.05.2009
11 мая 2009
пн
13:00
Рубин
4 : 0
Томь
11.05.2009
11 мая 2009
пн
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
4
Томь
0
был в запасе