Раде Новкович
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
25 июня 1980 (40) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.07.2009 09 июля 2009 чт 11:00
Луч
2 : 2
Волга
61'
61'
61'
09.07.2009 09 июля 2009 чт 11:00
61'
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Луч
2
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 20 тур
27.06.2009 27 июня 2009 сб 17:00
Анжи
2 : 0
Луч
27.06.2009 27 июня 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Анжи
2
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 18 тур
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:30
Волгарь
3 : 1
Луч
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:30
минуты: 1' - 60'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Волгарь
3
Луч
1
минуты: 1' - 60' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
16.06.2009 16 июня 2009 вт 11:00
Луч
2 : 1
Краснодар
16.06.2009 16 июня 2009 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Луч
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
Витязь
1 : 0
Луч
02.06.2009 02 июня 2009 вт 18:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Витязь
1
Луч
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
22.05.2009 22 мая 2009 пт 11:00
Луч
2 : 0
Балтика
22.05.2009 22 мая 2009 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 11 тур
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 11:00
Луч
1 : 0
Металлург
40'
40'
40'
30.04.2009 30 апр. 2009 чт 11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Металлург
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Первый дивизион, 7 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 11:00
Луч
2 : 2
СКА-Хабаровск
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Луч
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 6 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
Урал
2 : 1
Луч
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Урал
2
Луч
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 15:00
Сибирь
1 : 0
Луч
38'
38'
38'
08.04.2009 08 апр. 2009 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Сибирь
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
31.03.2009 31 марта 2009 вт 10:00
Луч
1 : 1
Чита
31.03.2009 31 марта 2009 вт 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Луч
1
Чита
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 2 тур