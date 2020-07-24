Игорь Смольников
№28
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 авг. 1988 (32) года
Рост
181
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30
8
# новости спорта
Живоглядов, Бакаев и Джанаев вызваны в сборную России
08 ноября 2020, 22:50
Смольников и Комличенко вызваны в сборную России
04 октября 2020, 22:52
«Краснодар» подписал Смольникова
29 июля 2020, 18:49
«Зенит» объявил об уходе Ивановича и Смольникова
29 июля 2020, 12:26