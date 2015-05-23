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Олимпиада
Александр Белозеров
№63
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 окт. 1981 (39) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
15:30
Торпедо
3 : 1
Урал
23.05.2015
23 мая 2015
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Торпедо
3
Урал
1
был в запасе
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
19:00
Мордовия
2 : 1
Урал
58'
58'
58'
24.04.2015
24 апр. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Мордовия
2
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
Рубин
2 : 1
Урал
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
2
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
15:00
Урал
2 : 0
Локомотив
89'
89'
89'
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Урал
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Урал
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:45
Урал
0 : 1
Ростов
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:45
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Урал
0
Ростов
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
21.03.2015
21 марта 2015
сб
12:00
Урал
1 : 0
Амкар
21.03.2015
21 марта 2015
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Урал
1
Амкар
0
был в запасе
13.03.2015
13 марта 2015
пт
19:00
Краснодар
1 : 1
Урал
13.03.2015
13 марта 2015
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Краснодар
1
Урал
1
был в запасе
07.03.2015
07 марта 2015
сб
19:00
Зенит
3 : 0
Урал
07.03.2015
07 марта 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Зенит
3
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
20:00
Спартак
2 : 0
Урал
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак
2
Урал
0
был в запасе
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
19:00
Локомотив
1 : 0
Урал
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Локомотив
1
Урал
0
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
Арсенал
1 : 2
Урал
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
1
Урал
2
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
12:00
Урал
1 : 3
Рубин
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Урал
1
Рубин
3
был в запасе
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
17:00
Урал
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
07.11.2014
07 нояб. 2014
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
16:00
Урал
1 : 0
Арсенал
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Урал
1
Арсенал
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
12:30
Урал
2 : 0
Спартак
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Урал
2
Спартак
0
был в запасе