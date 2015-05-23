Александр Белозеров
№63
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 окт. 1981 (39) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 15:30
Торпедо
3 : 1
Урал
23.05.2015 23 мая 2015 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Торпедо
3
Урал
1
был в запасе
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 19:00
Мордовия
2 : 1
Урал
58'
58'
58'
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Мордовия
2
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
Рубин
2 : 1
Урал
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Рубин
2
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 15:00
Урал
2 : 0
Локомотив
89'
89'
89'
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Урал
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Урал
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:45
Урал
0 : 1
Ростов
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:45
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Урал
0
Ростов
1
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
21.03.2015 21 марта 2015 сб 12:00
Урал
1 : 0
Амкар
21.03.2015 21 марта 2015 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Урал
1
Амкар
0
был в запасе
13.03.2015 13 марта 2015 пт 19:00
Краснодар
1 : 1
Урал
13.03.2015 13 марта 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Краснодар
1
Урал
1
был в запасе
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
Зенит
3 : 0
Урал
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Зенит
3
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 20:00
Спартак
2 : 0
Урал
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак
2
Урал
0
был в запасе
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 19:00
Локомотив
1 : 0
Урал
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Локомотив
1
Урал
0
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 13:30
Арсенал
1 : 2
Урал
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
1
Урал
2
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 12:00
Урал
1 : 3
Рубин
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Урал
1
Рубин
3
был в запасе
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 17:00
Урал
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Урал
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 16:00
Урал
1 : 0
Арсенал
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Урал
1
Арсенал
0
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 12:30
Урал
2 : 0
Спартак
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Урал
2
Спартак
0
был в запасе