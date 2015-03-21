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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юрий Медведев
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 янв. 1990 (31) год
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
21.03.2015
21 марта 2015
сб
14:15
Арсенал
1 : 4
ЦСКА
21.03.2015
21 марта 2015
сб
14:15
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Арсенал
1
ЦСКА
4
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур