Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Маркос Аоас Корреа
Виктор Осимхен
Корентен Толиссо
Артем Дзюба
Луис Суарес
Александр Кокорин
Винисиус Жуниор
Германия
Ирландия
Реал
Фиорентина
Тоттенхэм
Шальке-04
Генк
Эрцгебирге
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алексей Карасевич
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Коломна
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 марта 1989 (32) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:45
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Динамо
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
16:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Динамо
1
был в запасе