Алексей Карасевич
№1
Вратарь
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Команда
Коломна
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 марта 1989 (32) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 16:45
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Динамо
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 16:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Динамо
1
был в запасе