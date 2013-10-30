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Материалы
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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Федор Бурдыкин
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 янв. 1990 (31) год
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
17:00
Тюмень
2 : 0
Зенит
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тюмень
2
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала