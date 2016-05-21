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Материалы
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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Роман Широков
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 июля 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Рубин
0 : 1
ЦСКА
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
ЦСКА
2 : 0
Краснодар
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
2
Краснодар
0
был в запасе
11.05.2016
11 мая 2016
ср
17:00
Уфа
1 : 3
ЦСКА
11.05.2016
11 мая 2016
ср
17:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
1
ЦСКА
3
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016
07 мая 2016
сб
14:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
07.05.2016
07 мая 2016
сб
14:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
17:00
Урал
0 : 3
ЦСКА
28.04.2016
28 апр. 2016
чт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
ЦСКА
3
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
ЦСКА
1 : 0
Динамо
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1
Динамо
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1
ЦСКА
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
13:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
7
Мордовия
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
19:30
Зенит
2 : 0
ЦСКА
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
19:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
19.03.2016
19 марта 2016
сб
19:30
ЦСКА
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.03.2016
19 марта 2016
сб
19:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:30
Ростов
2 : 0
ЦСКА
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
06.03.2016
06 марта 2016
вс
19:30
ЦСКА
1 : 0
Спартак
06.03.2016
06 марта 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
1
Спартак
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1
Крылья Советов
0
был в запасе
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:15
Рубин
2 : 2
Спартак
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
2
Спартак
2
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:30
Спартак
3 : 2
Краснодар
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3
Краснодар
2
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:30
Спартак
0 : 1
Урал
60'
60'
60'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:30
Динамо
2 : 3
Спартак
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
Спартак
1 : 2
Локомотив
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:30
Мордовия
0 : 1
Спартак
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Мордовия
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
Спартак
2 : 2
Зенит
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2
Зенит
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
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