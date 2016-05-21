Роман Широков
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 июля 1981 (39) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Рубин
0 : 1
ЦСКА
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
был в запасе
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
ЦСКА
2 : 0
Краснодар
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
2
Краснодар
0
был в запасе
11.05.2016 11 мая 2016 ср 17:00
Уфа
1 : 3
ЦСКА
11.05.2016 11 мая 2016 ср 17:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
1
ЦСКА
3
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 14:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
07.05.2016 07 мая 2016 сб 14:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 17:00
Урал
0 : 3
ЦСКА
28.04.2016 28 апр. 2016 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
ЦСКА
3
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 17:00
ЦСКА
1 : 0
Динамо
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1
Динамо
0
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 17:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1
ЦСКА
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 13:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
7
Мордовия
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 19:30
Зенит
2 : 0
ЦСКА
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 19:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
2
ЦСКА
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
19.03.2016 19 марта 2016 сб 19:30
ЦСКА
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.03.2016 19 марта 2016 сб 19:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:30
Ростов
2 : 0
ЦСКА
12.03.2016 12 марта 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
06.03.2016 06 марта 2016 вс 19:30
ЦСКА
1 : 0
Спартак
06.03.2016 06 марта 2016 вс 19:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
1
Спартак
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
1
Крылья Советов
0
был в запасе
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:15
Рубин
2 : 2
Спартак
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
2
Спартак
2
был в запасе
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:30
Спартак
3 : 2
Краснодар
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
3
Краснодар
2
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:30
Спартак
0 : 1
Урал
60'
60'
60'
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
0
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:30
Динамо
2 : 3
Спартак
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 2
Локомотив
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Спартак
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 14:30
Мордовия
0 : 1
Спартак
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Мордовия
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
Спартак
2 : 2
Зенит
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
2
Зенит
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 10 тур