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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Виктор Файзулин
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 апр. 1986 (34) года
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
Зенит
1 : 1
Амкар
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
1
Амкар
1
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
14:00
ЦСКА
2 : 2
Зенит
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
2
Зенит
2
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
19:00
Рубин
1 : 3
Зенит
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1
Зенит
3
был в запасе
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Зенит
0 : 2
Краснодар
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
0
Краснодар
2
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
16:00
Уфа
0 : 1
Зенит
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Зенит
1
был в запасе
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
17:00
Зенит
3 : 0
Ахмат
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
17:00
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
3
Ахмат
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
Урал
1 : 4
Зенит
26.07.2015
26 июля 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
1
Зенит
4
был в запасе
19.07.2015
19 июля 2015
вс
13:30
Зенит
2 : 1
Динамо
19.07.2015
19 июля 2015
вс
13:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2
Динамо
1
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур