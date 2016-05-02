Вячеслав Кренделев
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Туркменистан
Дата рождения
24 июля 1982 (38) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2016 02 мая 2016 пн 6:00
Луч
1 : 1
Волгарь
02.05.2016 02 мая 2016 пн 6:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
1
Волгарь
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 12:00
Луч
0 : 1
Тосно
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 10:00
Луч
0 : 0
Арсенал
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
Луч
0 : 0
Зенит-2
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
0
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 9:00
Байкал
0 : 1
Луч
20.03.2016 20 марта 2016 вс 9:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Байкал
0
Луч
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 20:00
Балтика
3 : 0
Луч
40'
40'
40'
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 20:00
40'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
3
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 8:00
Луч
0 : 3
Сибирь
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 8:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0
Сибирь
3
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 19:00
Волга
1 : 0
Луч
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волга
1
Луч
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 21 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
Луч
0 : 1
Армавир
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0
Армавир
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 15:00
Тюмень
1 : 0
Луч
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тюмень
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:00
Волгарь
4 : 1
Луч
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
4
Луч
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ, 16 тур
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 19:00
Тосно
0 : 2
Луч
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тосно
0
Луч
2
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 12 тур
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 20:00
Арсенал
1 : 0
Луч
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Арсенал
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
Зенит-2
3 : 1
Луч
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Зенит-2
3
Луч
1
был в запасе
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 12:00
Луч
1 : 0
Байкал
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 12:00
Луч
2 : 2
Балтика
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 12:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
2
Балтика
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур