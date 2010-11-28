Кристиан Майдана
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
24 янв. 1987 (34) года
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
Динамо
1 : 1
Спартак
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
1
Спартак
1
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Спартак
0 : 0
Крылья Советов
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
0
Крылья Советов
0
был в запасе
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 18:30
Спартак
2 : 1
Ростов
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Спартак
2
Ростов
1
был в запасе
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 19:30
Спартак
1 : 0
Зенит
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Спартак
1
Зенит
0
был в запасе
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 10:45
Сибирь
0 : 0
Спартак
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 10:45
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Сибирь
0
Спартак
0
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 15:15
Анжи
0 : 1
Спартак
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Анжи
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
24.09.2010 24 сент. 2010 пт 17:00
Спартак
2 : 2
Амкар
24.09.2010 24 сент. 2010 пт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Спартак
2
Амкар
2
был в запасе
20.09.2010 20 сент. 2010 пн 18:15
Спартак-Нальчик
0 : 2
Спартак
20.09.2010 20 сент. 2010 пн 18:15
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак-Нальчик
0
Спартак
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
Спартак
2 : 1
Сатурн
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Спартак
2
Сатурн
1
был в запасе
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:00
Ахмат
2 : 0
Спартак
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 15:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2
Спартак
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 15:00
Спартак
4 : 2
Томь
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
4
Томь
2
был в запасе
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 20:20
Локомотив
2 : 3
Спартак
15.08.2010 15 авг. 2010 вс 20:20
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
2
Спартак
3
был в запасе
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 18:00
Спартак
1 : 2
ЦСКА
01.08.2010 01 авг. 2010 вс 18:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Спартак
1
ЦСКА
2
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.07.2010 25 июля 2010 вс 19:30
Крылья Советов
0 : 0
Спартак
25.07.2010 25 июля 2010 вс 19:30
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
0
Спартак
0
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
21.07.2010 21 июля 2010 ср 19:00
Спартак
5 : 3
Сибирь
21.07.2010 21 июля 2010 ср 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Спартак
5
Сибирь
3
был в запасе
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
Спартак
0 : 1
Рубин
17.07.2010 17 июля 2010 сб 20:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Спартак
0
Рубин
1
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
09.07.2010 09 июля 2010 пт 20:00
Ростов
1 : 0
Спартак
09.07.2010 09 июля 2010 пт 20:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
1
Спартак
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур