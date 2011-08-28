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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Яссин Микари
№11
Защитник
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Команда
Сошо
Гражданство
Тунис
Дата рождения
9 янв. 1983 (38) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
Сошо
2 : 1
Сент-Этьен
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сошо
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
Нанси
1 : 2
Сошо
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
1
Сошо
2
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Сошо
1 : 2
Кан
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сошо
1
Кан
2
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Марсель
2 : 2
Сошо
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
2
Сошо
2
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур