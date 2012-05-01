Тсепо Масилела
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
5 мая 1985 (35) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.05.2012 01 мая 2012 вт 13:00
Хетафе
1 : 1
Расинг
01.05.2012 01 мая 2012 вт 13:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1
Расинг
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 20 тур
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
Хетафе
5 : 1
Севилья
16.04.2012 16 апр. 2012 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
5
Севилья
1
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
Атлетико
3 : 0
Хетафе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3
Хетафе
0
был в запасе
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 22:00
Хетафе
0 : 1
Реал
87'
87'
87'
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
Леванте
1 : 2
Хетафе
61'
61'
61'
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
Расинг
1 : 2
Хетафе
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
Сарагоса
1 : 1
Хетафе
25'
25'
25'
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сарагоса
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
Мальорка
1 : 2
Хетафе
81'
81'
81'
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 21:00
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 32'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 32' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
13'
13'
13'
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 21:00
Реал
4 : 2
Хетафе
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 19:00
Хетафе
1 : 1
Леванте
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 19:00
минуты: 17' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Леванте
1
минуты: 17' - 90' / Испания. Примера, 2 тур