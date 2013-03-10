Моду Сугу
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
18 дек. 1984 (36) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:59
Лион
0 : 0
Марсель
59'
59'
59'
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:59
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
0
Марсель
0
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 28 тур