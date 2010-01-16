Намаие Менди
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 мая 1989 (31) год
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
Ле Ман
0 : 3
Лорьян
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0
Лорьян
3
был в запасе
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Тулуза
0 : 1
Лорьян
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0
Лорьян
1
был в запасе