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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Жилберто (Жилберто Амарал)
№70
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ангола
Дата рождения
21 сент. 1982 (38) лет
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2012/2013
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
АЕЛ
0 : 1
Фенербахче
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕЛ
0
Фенербахче
1
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
АЕЛ
0 : 0
Боруссия
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЕЛ
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур