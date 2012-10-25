Жилберто (Жилберто Амарал)
№70
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ангола
Дата рождения
21 сент. 1982 (38) лет
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
АЕЛ
0 : 1
Фенербахче
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕЛ
0
Фенербахче
1
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
АЕЛ
0 : 0
Боруссия
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЕЛ
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур