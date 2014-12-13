Эммануэль Маюка
№24
Нападающий
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Команда
Гражданство
Замбия
Дата рождения
21 нояб. 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Бернли
1 : 0
Саутгемптон
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Бернли
1
Саутгемптон
0
был в запасе
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 23:00
Саутгемптон
1 : 2
Манчестер Юнайтед
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 23:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
Арсенал
1 : 0
Саутгемптон
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 22:45
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:30
Саутгемптон
0 : 3
Манчестер Сити
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 16:30
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
3
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
24.11.2014 24 нояб. 2014 пн 23:00
Астон Вилла
1 : 1
Саутгемптон
24.11.2014 24 нояб. 2014 пн 23:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Астон Вилла
1
Саутгемптон
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 0
Лестер Сити
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Саутгемптон
2
Лестер Сити
0
был в запасе
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
Халл Сити
0 : 1
Саутгемптон
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Халл Сити
0
Саутгемптон
1
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 0
Сток Сити
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
1
Сток Сити
0
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
8 : 0
Сандерленд
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Саутгемптон
8
Сандерленд
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:05
Тоттенхэм
1 : 0
Саутгемптон
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 16:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Тоттенхэм
1
Саутгемптон
0
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
Суонси
0 : 1
Саутгемптон
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Суонси
0
Саутгемптон
1
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Саутгемптон
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 3
Саутгемптон
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
1
Саутгемптон
3
был в запасе