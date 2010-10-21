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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джейкоб Муленга
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Замбия
Дата рождения
12 февр. 1984 (37) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Утрехт
1 : 1
Стяуа
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Утрехт
1
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Утрехт
0 : 0
Ливерпуль
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Утрехт
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур