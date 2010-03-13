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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Амр Заки
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
1 апр. 1983 (38) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:30
Халл Сити
1 : 2
Арсенал
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Халл Сити
1
Арсенал
2
был в запасе
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Эвертон
5 : 1
Халл Сити
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
5
Халл Сити
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
23:00
Блэкберн
1 : 0
Халл Сити
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
23:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Блэкберн
1
Халл Сити
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Манчестер Сити
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2
Манчестер Сити
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
02.02.2010
02 февр. 2010
вт
22:45
Халл Сити
1 : 1
Челси
02.02.2010
02 февр. 2010
вт
22:45
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Халл Сити
1
Челси
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
Халл Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2
Вулверхэмптон
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур