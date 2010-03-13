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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Дэнни Шитту
№28
Защитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
2 сент. 1980 (40) лет
Рост
191
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
Болтон
4 : 0
Уиган Атлетик
13.03.2010
13 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Болтон
4
Уиган Атлетик
0
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
Болтон
2 : 2
Тоттенхэм
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Болтон
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
Халл Сити
1 : 0
Болтон
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Халл Сити
1
Болтон
0
был в запасе