Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Мануэль Нойер
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Алексей Миранчук
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Головин
Ирландия
Реал
Эрцгебирге
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адама Кулибали
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Валансьен
Гражданство
Мали
Дата рождения
10 окт. 1980 (40) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Бордо
1 : 1
Осер
80'
80'
80'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
Осер
2 : 2
Марсель
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
3
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур