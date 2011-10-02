Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Мануэль Нойер
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Алексей Миранчук
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Головин
Ирландия
Реал
Эрцгебирге
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мамаду Сидибе
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
18 дек. 1979 (41) год
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
Суонси
2 : 0
Сток Сити
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Суонси
2
Сток Сити
0
был в запасе