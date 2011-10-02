Мамаду Сидибе
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
18 дек. 1979 (41) год
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
Суонси
2 : 0
Сток Сити
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Суонси
2
Сток Сити
0
был в запасе