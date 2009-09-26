Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Мануэль Нойер
Роберт Левандовски
Маркос Аоас Корреа
Алексей Миранчук
Криштиану Роналду
Килиан Мбаппе
Александр Головин
Ирландия
Реал
Эрцгебирге
Фиорентина
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Монсеф Зерка
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
30 авг. 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
2008/2009
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Нанси
2 : 1
Сошо
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
2
Сошо
1
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 7 тур