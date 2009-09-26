Монсеф Зерка
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
30 авг. 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
Нанси
2 : 1
Сошо
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 7 тур
Нанси
2
Сошо
1
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 7 тур