Идрисса Силла
№26
Нападающий
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
3 дек. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
Андерлехт
3 : 0
Славия
81'
81'
81'
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Андерлехт
3
Славия
0
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 20:00
Славия
0 : 3
Андерлехт
49'
49'
49'
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 20:00
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Славия
0
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд