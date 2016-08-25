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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Идрисса Силла
№26
Нападающий
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
3 дек. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:00
Андерлехт
3 : 0
Славия
81'
81'
81'
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:00
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Андерлехт
3
Славия
0
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
20:00
Славия
0 : 3
Андерлехт
49'
49'
49'
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
20:00
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Славия
0
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд