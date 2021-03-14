Квадво Асамоа
№19
Полузащитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Гана
Дата рождения
9 дек. 1988 (32) года
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
Кальяри
-:-
Ювентус
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
-
Ювентус
-
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Кальяри
0 : 1
Аталанта
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0
Аталанта
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
был в запасе