Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Лионель Месси
Артем Дзюба
Деле Алли
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Эрлинг Браут Холанд
Алексей Миранчук
Федор Смолов
Россия
Нидерланды
Ирландия
Китай
Белоруссия
Франция
Новая Зеландия
Косово
Англия
Испания
Португалия
Локомотив
Ливерпуль
Краснодар
Спартак
Барселона
Зенит
Рейнджерс
ЦСКА
Бавария
Ювентус
Манчестер Сити
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Квадво Асамоа
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кальяри
Гражданство
Гана
Дата рождения
9 дек. 1988 (32) года
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
-:-
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
-
Ювентус
-
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Кальяри
0 : 1
Аталанта
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0
Аталанта
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
Лацио
1 : 0
Кальяри
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1
Кальяри
0
был в запасе