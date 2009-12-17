Михаэль Зандберг
№24
Полузащитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
16 апр. 1980 (40) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
Хапоэль
1 : 0
Гамбург
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
1
Гамбург
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
Селтик
2 : 0
Хапоэль
02.12.2009 02 дек. 2009 ср 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Селтик
2
Хапоэль
0
был в запасе
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Рапид
0 : 3
Хапоэль
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Рапид
0
Хапоэль
3
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур