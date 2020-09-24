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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Рами Гершон
№55
Защитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
12 авг. 1988 (32) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
19:30
Ростов
1 : 2
Маккаби
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Ростов
1
Маккаби
2
был в запасе