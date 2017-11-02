Артем Кравец
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
3 июня 1989 (31) год
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Янг Бойз
0 : 1
Динамо
65'
65'
65'
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Янг Бойз
0
Динамо
1
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Динамо
2 : 2
Янг Бойз
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
2
Янг Бойз
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Партизан
2 : 3
Динамо
29'
29'
29'
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Партизан
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур