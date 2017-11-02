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Материалы
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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артем Кравец
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
3 июня 1989 (31) год
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2011/2012
2010/2011
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Янг Бойз
0 : 1
Динамо
65'
65'
65'
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Янг Бойз
0
Динамо
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Динамо
2 : 2
Янг Бойз
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
2
Янг Бойз
2
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Партизан
2 : 3
Динамо
29'
29'
29'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Партизан
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур