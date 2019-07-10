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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Егор Филипенко
№21
Защитник
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Команда
БАТЭ
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
10 апр. 1988 (32) года
Рост
194
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
10.07.2019
10 июля 2019
ср
20:00
БАТЭ
1 : 1
Пяст
10.07.2019
10 июля 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд
БАТЭ
1
Пяст
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 1 раунд