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Евро-2020
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Олимпиада
Абдулайе Файе
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
26 февр. 1978 (43) года
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
06.05.2014
06 мая 2014
вт
21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Халл Сити
06.05.2014
06 мая 2014
вт
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
3
Халл Сити
1
был в запасе
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:59
Кристал Пэлас
1 : 0
Халл Сити
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1
Халл Сити
0
был в запасе
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Халл Сити
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Норвич Сити
1
Халл Сити
0
был в запасе
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
15:45
Халл Сити
0 : 2
Челси
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Халл Сити
0
Челси
2
был в запасе
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Халл Сити
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2
Халл Сити
0
был в запасе
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
Халл Сити
6 : 0
Фулхэм
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
6
Фулхэм
0
был в запасе
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
15:45
Халл Сити
2 : 3
Манчестер Юнайтед
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Халл Сити
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Халл Сити
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вест Бромвич
1
Халл Сити
1
был в запасе
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:30
Халл Сити
0 : 0
Сток Сити
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Халл Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
09.12.2013
09 дек. 2013
пн
22:59
Суонси
1 : 1
Халл Сити
09.12.2013
09 дек. 2013
пн
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Суонси
1
Халл Сити
1
был в запасе
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
Арсенал
2 : 0
Халл Сити
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Арсенал
2
Халл Сити
0
был в запасе
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:05
Халл Сити
3 : 1
Ливерпуль
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Халл Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
Халл Сити
0 : 1
Кристал Пэлас
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Халл Сити
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Халл Сити
1 : 0
Сандерленд
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
0
был в запасе
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Эвертон
2 : 1
Халл Сити
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Эвертон
2
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
Халл Сити
0 : 0
Астон Вилла
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Халл Сити
1 : 0
Вест Хэм
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Халл Сити
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
Халл Сити
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Халл Сити
3
был в запасе