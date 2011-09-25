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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хабиб Бейе
№41
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
19 окт. 1977 (43) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Астон Вилла
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Астон Вилла
1
был в запасе