Эмир Байрами
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
7 марта 1988 (33) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 19:00
Динамо
2 : 1
Панатинаикос
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
2
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
2 : 3
ПСВ
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
2
ПСВ
3
был в запасе
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Эшторил
2 : 0
Панатинаикос
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эшторил
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Панатинаикос
1 : 2
Динамо
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Динамо
2
был в запасе