Ален Роша
№21
Защитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
1 февр. 1983 (38) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
АПОЭЛ
1 : 0
Янг Бойз
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
1
Янг Бойз
0
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Янг Бойз
3 : 1
АПОЭЛ
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
АПОЭЛ
1
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Янг Бойз
0 : 1
Олимпиакос
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
0
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур