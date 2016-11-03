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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Ален Роша
№21
Защитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
1 февр. 1983 (38) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2014/2015
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
АПОЭЛ
1 : 0
Янг Бойз
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
1
Янг Бойз
0
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Янг Бойз
3 : 1
АПОЭЛ
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
АПОЭЛ
1
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Янг Бойз
0 : 1
Олимпиакос
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
0
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур